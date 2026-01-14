Afyonkarahisar'da firari hükümlü yakalandı
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.E. firari olarak yakalandı. Jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu hükümlü, adli işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Hüseyin Ünlüsoy - Güncel