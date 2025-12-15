Haberler

Samsun'da hakkında 10 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı

Güncelleme:
Samsun'un İlkadım ilçesinde hakkında kesinleşmiş 10 yıl 3 ay hapis cezası bulunan S.A., emniyet ekipleri tarafından yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin akabinde cezaevine teslim edildi.

Samsun'un İlkadım ilçesinde hakkında 10 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda, "uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan hakkında 10 yıl 3 ay hapis cezası bulunan S.A. yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Batuhan Dişbudak - Güncel
