Samsun'da hakkında 10 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde hakkında 10 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda, "uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan hakkında 10 yıl 3 ay hapis cezası bulunan S.A. yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.