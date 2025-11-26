Firari Hükümlü Samsun'da Yakalandı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde, uyuşturucu ticareti nedeniyle hakkında kesinleşmiş 5 yıl 10 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü, jandarma tarafından yakalandı ve cezaevine teslim edildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahıslara yönelik çalışma yürütüldü.
Çalışmalar kapsamında, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Batuhan Dişbudak - Güncel