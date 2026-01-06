Haberler

Nevşehir'de 24 yıl 15 ay hapis cezası bulunan hükümlü sahte ehliyetle yakalandı

Güncelleme:
Nevşehir'in Avanos ilçesinde jandarma ekipleri, hakkında 24 yıl 15 ay 15 gün hapis cezası bulunan firari hükümlüyü sahte ehliyetle yakaladı. Trafik uygulamasında sahte kimlik ve ehliyet kullandığı tespit edilen kişi, gözaltına alındı ve cezaevine teslim edildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Avanos İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Özkonak beldesinde trafik uygulaması gerçekleştirdi.

Kontrollerde, bir sürücünün ehliyetindeki fotoğrafın başkasına ait olduğunu fark eden ekipler, sorgulamada bu kişinin başkasına ait kimlik bulundurduğunu belirledi.

Gözaltına alınan G.A'nın, "silahlı yağma" ve "hırsızlık" suçlarından hakkında toplam 24 yıl 15 ay 15 gün hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Behçet Alkan - Güncel
