Nevşehir'de 24 yıl 15 ay hapis cezası bulunan hükümlü sahte ehliyetle yakalandı

Nevşehir'in Avanos ilçesinde jandarma ekipleri, çeşitli suçlardan hakkında 24 yıl 15 ay 15 gün hapis cezası bulunan firari hükümlüyü sahte ehliyetle yakaladı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Avanos İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Özkonak beldesinde trafik uygulaması gerçekleştirdi.

Kontrollerde, bir sürücünün ehliyetindeki fotoğrafın başkasına ait olduğunu fark eden ekipler, sorgulamada bu kişinin başkasına ait kimlik bulundurduğunu belirledi.

Gözaltına alınan G.A'nın, "silahlı yağma" ve "hırsızlık" suçlarından hakkında toplam 24 yıl 15 ay 15 gün hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.