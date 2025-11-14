Firari Hükümlü Nevşehir'de Yakalandı

Nevşehir'de çeşitli suçlardan hakkında 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), arananların yakalanması için çalışma yürüttü.

Bu kapsamda ekipler, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" ile "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından aranan ve hakkında 18 yıl 9 ay hapis cezası bulunan M.A.Z'nin Göreme beldesinde olduğunu belirledi.

JASAT ekiplerince beldedeki bir adrese düzenlenen operasyonda yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.