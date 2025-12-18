Muş'ta firari hükümlü yakalandı

Muş'un Malazgirt ilçesinde 4 yıl 5 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Malazgirt Aktuzla Jandarma Karakol Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, "cinsel istismar" suçundan 4 yıl 5 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.Ç'nin Malazgirt ilçesinde saklandığı belirlendi.

Düzenlenen operasyonla yakalanan firari hükümlü, cezaevine teslim edildi.