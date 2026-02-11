Haberler

Kahramanmaraş'ta 12 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Güncelleme:
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü A.G, jandarma ekipleri tarafından yakalandı ve cezaevine gönderildi.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda ekipler, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü A.G'yi (30) saklandığı adreste yakaladı.

Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Erdem Yağmur - Güncel
500

