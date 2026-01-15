İzmir'de firari hükümlü yakalandı
İzmir'in Çiğli ilçesinde, uyuşturucu suçundan 18 yıl 9 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü Ş.C.A. yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan aranan ve hakkında 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.C.A'nın (25) saklandığı adresi belirledi.
Düzenlenen baskınla yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
