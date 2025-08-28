Firari Hükümlü İzmir'de Yakalandı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde hakkında 33 yıl 8 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çınarköy Mahallesi'ndeki uygulama noktasında bir otomobile "dur" ihtarında bulundu.

İhtara uymayarak kaçan otomobil kovalamaca sonucu, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde polis aracına ve ağaçlara çarparak durabildi.

Yapılan kontrolde sürücünün "hırsızlık" suçlarından hakkında 33 yıl 8 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.O. (37) olduğu belirlendi.

Şüphelinin ayrıca uyuşturucu madde kullanımı ve ticareti ile yağma suçlarından 32 ayrı kaydının bulunduğu öğrenildi.

Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.