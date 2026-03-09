Isparta'da hırsızlık suçundan aranan hükümlü yakalandı
Isparta'da, 'bina eklentileri içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık' suçundan 9 yıl 5 ay 9 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, yapılan operasyonla yakalandı ve cezaevine teslim edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında söz konusu hükümlünün yerini tespit etti.
Düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Yalçın Çelen