Hatay'da 39 yıl 3 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, hakkında 39 yıl 3 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.A. adlı firari hükümlü polis ekiplerince yakalandı ve cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdü.
Ekipler, "kasten yaralama" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından hakkında 39 yıl 3 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.A'yı yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Mehmet Bayrak