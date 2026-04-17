Iğdır'da 10 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Iğdır'da, uyuşturucu madde ticareti suçundan 10 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü F.E., jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 10 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü F.E'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Kentteki bir adrese düzenlenen operasyonda yakalanan firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız