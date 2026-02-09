Giresun'da 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı
Giresun'un Keşap ilçesinde 'taksirle öldürme ve yaralanmaya neden olma' suçundan 13 yıl 4 ay kesilmiş hapis cezası olan firari hükümlü S.D., JASAT ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.
Giresun'un Keşap ilçesinde hakkında "taksirle öldürme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Dedektifleri (JASAT) ekipleri, firari hükümlü S.D.'nin ilçede bulunduğu evi tespit ederek operasyon düzenledi.
Ekipler, "taksirle öldürme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.D.'yi yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Atakan Çıtlak - Güncel