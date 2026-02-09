Haberler

Giresun'da 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Giresun'un Keşap ilçesinde 'taksirle öldürme ve yaralanmaya neden olma' suçundan 13 yıl 4 ay kesilmiş hapis cezası olan firari hükümlü S.D., JASAT ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Giresun'un Keşap ilçesinde hakkında "taksirle öldürme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Dedektifleri (JASAT) ekipleri, firari hükümlü S.D.'nin ilçede bulunduğu evi tespit ederek operasyon düzenledi.

Ekipler, "taksirle öldürme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.D.'yi yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Atakan Çıtlak - Güncel
Meclis'teki taciz davasında tutuklu sanıklar tahliye edildi

Meclis'teki taciz rezaletinde tartışma yaratacak karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'nin en kalabalık ilçesi! Bir ilk, nüfusu 1 milyonu aştı

Türkiye'nin en kalabalık ilçesi! Bir ilk, nüfusu 1 milyonu aştı
Özdemir Bayraktar belgeselinde ortaya çıktı! Yoğun bakımdayken Erdoğan'a sunum yaptırmış

Belgeselde ortaya çıktı! İşte simge fotoğrafın hikayesi
'Yeni nesil' çete: 5 yıldızlı otelin terasından şehri haraca bağlamışlar

5 yıldızlı otelin terasından koca şehri haraca bağlamışlar
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'dan Özgür Özel'e suç duyurusu

Küfürler yağdırdığı isim Özgür Özel için harekete geçti
Türkiye'nin en kalabalık ilçesi! Bir ilk, nüfusu 1 milyonu aştı

Türkiye'nin en kalabalık ilçesi! Bir ilk, nüfusu 1 milyonu aştı
Teknede hareketsiz bulunan Bahar'ın ön otopsi raporu çıktı! İşte ölüm nedeni

Bahar'ın ön otopsi raporu çıktı! İşte ölüm nedeni
Real Madrid tek başına kaldı! Dünya devi tartışmalı projeden resmen çekildi

Dünya devi o ligden resmen çekildi