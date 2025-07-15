Firari Hükümlü Emirdağ'da Yakalandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde, 13 yıl 9 ay 10 gün hapis cezası bulunan hükümlü B.A. jandarma ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde kesinleşmiş 13 yıl 9 ay 10 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, çeşitli suçlardan 13 yıl 9 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.A'yı Emirdağ ilçesinde yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel
Tırın dorsesi otomobillerin üzerine düştü: 5 ölü, 1 yaralı

Tırın dorsesi otomobillerin üzerine düştü: 5 ölü, 1 yaralı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP'den dikkat çeken Manavgat hamlesi! Üyelikleri askıya alındı

CHP, tutuklanan belediye başkanının üstünü çizdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.