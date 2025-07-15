Firari Hükümlü Emirdağ'da Yakalandı
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde, 13 yıl 9 ay 10 gün hapis cezası bulunan hükümlü B.A. jandarma ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde kesinleşmiş 13 yıl 9 ay 10 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, çeşitli suçlardan 13 yıl 9 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.A'yı Emirdağ ilçesinde yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel