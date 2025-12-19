Firari hükümlü, saklandığı elbise dolabında yakalandı

Haberler

Hatay'da dolandırıcılık suçundan 40 yıl hapis cezası bulunan A.B., düzenlenen baskında saklandığı elbise dolabında yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

HATAY'da firari hükümlü A.B., eve düzenlenen baskında saklandığı elbise dolabında yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'Dolandırıcılık' suçundan 40 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.B.'nin saklandığı eve baskın yaptı. Adreste arama yapan ekipler, hükümlüyü elbise dolabının içinde yakaladı. A.B., işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

