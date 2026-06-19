Serdal Adalı dünyaca ünlü yıldıza haber yolladı: Ne kadar istiyorsan öderiz

Yeni sezon öncesinde forvet hattını güçlendirmek için kolları sıvayan Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşandı.

BEŞİKTAŞ'TAN VLAHOVIC ATAĞI

A Spor'da yer alan habere göre; Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, daha önce de siyah-beyazlı kulübün radarına giren Dusan Vlahovic ve menajeriyle yeni bir görüşme gerçekleştirdi. Yapılan bu kritik temasta Başkan Adalı'nın, Vlahovic'e net bir mesaj verdiği belirtildi.

İSTEDİĞİ RAKAM VERİLECEK

Sırp oyuncunun Beşiktaş forması giymeyi kabul etmesi durumunda, kulübün tüm ekonomik şartları seferber etmeye ve istenen tüm mali talepleri karşılamaya hazır olduğu futbolcu tarafına iletildi.

SEZON PERFORMANSI

İtalyan devi Juventus'un formasını giyen 26 yaşındaki başarılı santrfor, geride bıraktığımız sezonda siyah-beyazlı ekiple 23 resmi karşılaşmada sahaya çıktı. Bu maçlarda sergilediği performansla dikkat çeken Dusan Vlahovic, takımına 10 gol ve 2 asistlik bir skor katkısı sağladı.