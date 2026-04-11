Haberler

Mersin'de firari hükümlü saklandığı çadırda dron destekli operasyonla yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'in Erdemli ilçesinde, 9 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü M.D., saklandığı çadırda dron destekli jandarma operasyonuyla yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, çeşitli suçlardan 9 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.D'nin (54) yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Kırsal alandaki bir çadırda saklandığı belirlenen hükümlünün bulunduğu adrese dron destekli operasyon düzenlendi.

Ekiplerce çadırda yakalanan hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Bu arada, operasyon jandarma dronuyla kaydedildi.

Kaynak: AA / Mehmet Umut Bakay
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

