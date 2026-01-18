Haberler

60 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan firari hükümlü Sancaktepe'de yakalandı

Güncelleme:
1998 yılında bir taksiciyi öldürme suçundan 60 yıl hapis cezası alan ve 2022'den beri aranan Deniz T., Sancaktepe'de yakalandı. Yakalama operasyonu sırasında, suçun detayları ortaya çıktı.

İSTANBUL'da 1998 yılında gasbettikleri taksici Reşat Gökçe'yi boğarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanıp 60 yıl 3 ay hapis cezası alan ve 2022 yılından bu yana firari olarak aranan Deniz T. Sancaktepe'de yakalandı. Firari hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda gasp ve cinayet suçundan hakkında 60 yıl 6 ay hapis cezası ulunan firari Deniz T.' yi yakalamak için operasyon yaptı. Polis ekipleri Sancaktepe'de bir evde saklandığı tespit edilen Deniz T. yi gözaltına aldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliğine getirilen Deniz Tekgarip'in 18 Mart 1998 yılında Sarıgazi'de taksi durağından 2 suç ortağı ile bindikleri taksiyi Karabük'e gitmek için gasbettikleri, bu sırada şoför Reşat Gökçe'yi boğarak öldürdükten sonra Pendik'te araçtan attıkları belirlendi. Olaydan sonra yakalanan Deniz T.'nin yargılandığı süreçte serbest kaldığı, 2016 yılında basit cinsel saldırı suçu işlediği, 6 Ekim 2022 tarihinden bu yana ise 60 yıl 3 ay hapis cezasıyla arandığı belirledi.

Firari hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
