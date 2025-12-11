Çorum'da firari hükümlü JASAT ekiplerince yakalandı
Çorum'da hakkında 9 yıl 11 ay 8 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü A.H, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine konuldu.
Çorum'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Çorum İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında çeşitli suçlardan 10 ayrı suç kaydı bulunan A.H'nin (19) saklandığı adres tespit edildi.
Yozgat'ta hakkında çeşitli suçlardan 9 yıl 11 ay 8 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince teknik ve fiziki takip sonucu Bahçelievler Mahallesi'ndeki bağ evinde yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.
Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Güncel