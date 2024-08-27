Firari hükümlü çiğ köfte yerken yakalandı

BURSA'da hakkında 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası olup, 47 suçtan da yakalama kararı bulunan firari hükümlü Mustafa Tezgetiren (49), çiğ köfte yerken yakalandı. Karşısında polisi görünce "Müsaade edin de çiğ köftemi bitireyim" diyen Tezgetiren, gözaltına alındı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'Resmi belgede sahtecilik' ve 'Dolandırıcılık' suçlarından 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Mustafa Tezgetiren'i yakalamak için harekete geçti. 47 ayrı dosyadan hakkında yakalama kararı da bulunan Tezgetiren'in, Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'nde bir çiğ köfteci dükkanında bulunduğu belirlendi. Kısa sürede adrese giden ekipleri karşısında gören Tezgetiren, "Buraya kadarmış. Müsaade edin de çok sevdiğim çiğ köftemi bitireyim" dedi. Çiğ köftesini yemeden elleri kelepçelenerek gözaltına alınan Tezgetiren, polis merkezinde ifadesi alındıktan sonra çıkartıldığı adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber-Kamera: Yiğithan HÜYÜK/BURSA,