Bozdoğan'da firari hükümlü yakalandı
Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde, hakkında 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Y., jandarma ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği ve zimmet" suçlarından aranan ve benzer suçlardan hakkında 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Y'yi (45) yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Yusuf Konrat - Güncel