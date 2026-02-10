Haberler

Bozdoğan'da firari hükümlü yakalandı

Güncelleme:
Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde, hakkında 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Y., jandarma ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği ve zimmet" suçlarından aranan ve benzer suçlardan hakkında 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Y'yi (45) yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Yusuf Konrat - Güncel
