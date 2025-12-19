İnegöl'de firari hükümlü yakalandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 2,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.E. jandarma operasyonuyla yakalandı ve cezaevine teslim edildi.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İlçeye bağlı kırsal Yenice Mahallesi'nde hakkında 2,5 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan E.E, Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.
Gözaltına alınan firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel