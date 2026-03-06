İzmir'de 27 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
İzmir'in Bayraklı ilçesinde, 'Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme' suçundan 27 yıl 4 ay hapis cezası bulunan 37 yaşındaki T.K. yakalandı.
İzmir'in Bayraklı ilçesinde, hakkında 27 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma sonucu, "Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme" suçundan 27 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 37 yaşındaki T.K'nin Bayraklı'da olduğu belirlendi.
Polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Gökhan Düzyol