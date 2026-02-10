Haberler

Balıkesir'de 36 Yıl Hapis Cezası Bulunan Firari Hükümlü Yakalandı

Balıkesir'de 36 Yıl Hapis Cezası Bulunan Firari Hükümlü Yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, hakkında 36 yıl 15 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü B.K. yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, hakkında kesinleşmiş 36 yıl 15 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü B.K., yakalandı.

Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, aranan kişilere yönelik yürütülen çalışmalarda; 'cebir ve tehdit ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ile 'hükümlü veya tutuklunun kaçması' suçlarından hakkında kesinleşmiş 36 yıl 15 gün hapis cezası bulunan B.K. gözaltına alındı. B.K., emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan-DEM Parti görüşmesi yarın

DEM Parti heyetinin merakla beklenen görüşmesinin tarihi belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İYİ Parti, Mehmet Emin Korkmaz'ı ihraç etti

Belediye başkanını kıyafeti üzerinden hedef alan isme bir darbe daha
Merve Özbey konserinde N'Golo Kante şarkısını söyledi

Söylediği şarkıya gelen tepkiye kendisi de inanamadı
Beklenen veriler geldi: İşte en az ve en çok boşanmanın olduğu iki ilimiz

İşte en az ve en çok boşanmanın olduğu iki ilimiz
Ordu'da kıyıda, insansız hava aracı parçası bulundu

Şehir diken üstünde! Sahilde bulundu, İstanbul'dan ekip bekleniyor
İYİ Parti, Mehmet Emin Korkmaz'ı ihraç etti

Belediye başkanını kıyafeti üzerinden hedef alan isme bir darbe daha
Son nefesini trafoda verdi

Turgutlu'da kahreden ölüm! Vatandaşlar fark ettiğinde çok geç olmuştu
Direksiyonda dans etti, gözaltına alınırken ortalığı karıştırdı

Trafikte skandal görüntüler! Genç kadının yapmadığı rezillik kalmadı