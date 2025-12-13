Adıyaman'da firari hükümlü yakalandı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde hakkında 25 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent kırsalında hakkında yakalama kararı bulunan hükümlülere yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda ekipler, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma" suçundan hakkında suçundan 25 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile 300 bin lira adli para cezası olan B.B'yi yakaladı.

B.B. jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.