Adana'da firari hükümlü polis denetiminde yakalandı

Adana'da hakkında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü, polis ekiplerinin denetimi sırasında yakalandı.

Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 19 Mayıs Mahallesi'ndeki denetimde durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu.

Genel Bilgi Toplama (GBT) yöntemiyle kontrolü yapılan M.B'nin "birden fazla kişi tarafından silahlı yağma", "hükümlü veya tutuklunun kaçması" ve "vergi usul kanununa muhalefet" suçlarından 18 yıl 11 ay 26 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan M.B. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.