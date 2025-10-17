Firari Dolandırıcı Kayseri'de Yakalandı
Kayseri'de 13 ayrı 'dolandırıcılık' suçundan 51 yıl 4 ay hapis cezası olan firari D.S. yakalandı. Emniyet ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucunda, hükümlü cezaevine teslim edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, hakkında 10 ilde 13 ayrı "dolandırıcılık" suçundan 51 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.S. (29) yakalandı.
Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Tunahan Akgün - Güncel