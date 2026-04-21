Finlandiya, İHA kazalarının ardından yedek askerleri devreye almayı planlıyor

Finlandiya, güneydoğusunda meydana gelen İHA kazalarının ardından toprak bütünlüğünü korumak amacıyla yedek askerleri yeniden göreve çağırmayı planlıyor. Savunma Bakanı Hakkanen, bu durumun gerektiğini vurguladı.

Finlandiya, son dönemde ülkenin güneydoğu kesimlerinde meydana gelen insansız hava araçları (İHA) kazalarının ardından toprak bütünlüğünü gözetmek amacıyla yedek askerleri göreve çağırmayı planlıyor.

Finlandiya Silahlı Kuvvetlerince yapılan açıklamada, yedek askerlerin eğitimlerini yenilemeleri için çağrıldığı belirtilerek, bu askerlerin devreye alınmalarındaki amacın toprak bütünlüğünü gözetmek olduğu ifade edildi.

Finlandiya Savunma Bakanı Antti Hakkanen de ulusal medyaya yaptığı açıklamada, yedek askerlerin somut olarak ilk kez görevlendirileceğini söyleyerek, "Yedek askerlerin desteğine ihtiyaç duyduğumuz bir dönemdeyiz." dedi.

Silahlı Kuvvetlerce daha önce yapılan açıklamada, ülkenin güneydoğusunda Ukrayna'ya ait olduğu düşünülen 4 İHA'nın düştüğü ifade edilmiş, arazi veya denizde daha fazla İHA olabileceği ihtimalinin değerlendirildiği belirtilmişti.

Açıklamada, Finlandiya'ya yönelik askeri bir tehdit bulunmadığı kaydedilmişti.

Kaynak: AA / Lejla Biogradlija
