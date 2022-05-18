Finlandiya ve İsveç temsilcileri bugün NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüşecek - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Finlandiya ve İsveç temsilcileri bugün NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüşecek

Haberler.com - Mesut Şahin - Güncel
 - Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO üyeliğini veto ettiği Finlandiya ve İsveç, NATO'ya girmek için başvuru yapacağını açıkladı. İki ülkenin temsilcileri bugün NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüşecek. Kritik zirveden çıkacak karar merakla bekleniyor.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası NATO üyeliği için harekete geçen Finlandiya ve İsveç, üyelik başvurusu yapmaya hazırlanıyor. Her iki ülkeden de yapılan açıklamada, resmi başvuru yapacakları belirtildi. Finlandiya ve İsveç, yarın NATO üyeliği için başvuracağını açıklamasının ardından NATO tarafından yapılan yazılı açıklamada, Finlandiya'nın NATO Temsilcisi Klaus Korhonen ve İsveç'in NATO Temsilcisi Axel Wernhoff'un yarın NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüşeceği bildirildi.

Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Güncel

Nato, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title