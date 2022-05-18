Finlandiya ve İsveç temsilcileri bugün NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüşecek
Haberler.com - Mesut Şahin - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO üyeliğini veto ettiği Finlandiya ve İsveç, NATO'ya girmek için başvuru yapacağını açıkladı. İki ülkenin temsilcileri bugün NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüşecek. Kritik zirveden çıkacak karar merakla bekleniyor.
Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası NATO üyeliği için harekete geçen Finlandiya ve İsveç, üyelik başvurusu yapmaya hazırlanıyor. Her iki ülkeden de yapılan açıklamada, resmi başvuru yapacakları belirtildi. Finlandiya ve İsveç, yarın NATO üyeliği için başvuracağını açıklamasının ardından NATO tarafından yapılan yazılı açıklamada, Finlandiya'nın NATO Temsilcisi Klaus Korhonen ve İsveç'in NATO Temsilcisi Axel Wernhoff'un yarın NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüşeceği bildirildi.