Finlandiya ve İsveç temsilcileri bugün NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüşecek - Haberler

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası NATO üyeliği için harekete geçen Finlandiya ve İsveç, üyelik başvurusu yapmaya hazırlanıyor. Her iki ülkeden de yapılan açıklamada, resmi başvuru yapacakları belirtildi. Finlandiya ve İsveç, yarın NATO üyeliği için başvuracağını açıklamasının ardından NATO tarafından yapılan yazılı açıklamada, Finlandiya'nın NATO Temsilcisi Klaus Korhonen ve İsveç'in NATO Temsilcisi Axel Wernhoff'un yarın NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüşeceği bildirildi.