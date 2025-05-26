Finlandiya, Rusya'nın Hava Sahası İhlalini Ciddiye Aldı

Finlandiya, Rusya'nın Hava Sahası İhlalini Ciddiye Aldı
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Finlandiya Dışişleri Bakanlığı, iki Rus askeri uçağının ülke hava sahamızı ihlal ettiği gerekçesiyle Rusya'nın Helsinki Büyükelçisi'ni bakanlığa çağırdı. Olay hakkında soruşturma başlatıldı.

Finlandiya Dışişleri Bakanlığı, iki Rus askeri uçağın Porvoo kenti açıklarında ülkenin hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle Rusya'nın Helsinki Büyükelçisi Pavel Kuznetsov'u bakanlığa çağırdı.

Yle News'un Finlandiya Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberine göre yetkililer, Rusya'ya ait iki askeri uçağın Porvoo kenti açıklarında ülkenin hava sahasını ihlal ettiğine karar verdi.

Yetkililer, Finlandiya Savunma Bakanlığının 23 Mayıs'ta yaptığı "ihlalden şüphelenildiği" açıklamasını doğrulamış oldu.

Dışişleri Bakanlığı, olay hakkında sorgulamak üzere Rusya'nın Helsinki Büyükelçisi Kuznetsov'u çağırdı.

Rus askeri uçaklarının Finlandiya hava sahasını ihlal ettiği şüphesi

Finlandiya Savunma Bakanlığının sosyal medya platformu X'teki hesabından 23 Mayıs'ta yapılan açıklamada, Rusya'ya ait iki askeri uçağın Porvoo kenti açıklarında ülkenin hava sahasını ihlal ettiğinden şüphelenildiği belirtilmişti.

Açıklamada yorumlarına yer verilen Finlandiya Savunma Bakanı Antti Edvard Hakkanen, şüphelenilen hava sahası ihlalini "ciddiye aldıklarını" kaydederek olay hakkında soruşturma açıldığını duyurmuştu.

Kaynak: AA / Emirhan Demir - Güncel
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