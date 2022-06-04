Finlandiya ordusu başkent sokaklarında - Haberler

Finlandiya ordusu başkent sokaklarında NATO üyeliğinin gündemde olduğu Finlandiya'da Silahlı Kuvvetler Günü dolayısıyla başkent Helsinki'de geçit töreni düzenlendi. NATO üyeliğinin gündemde olduğu Finlandiya'da Silahlı Kuvvetler Günü dolayısıyla başkent Helsinki'de geçit töreni düzenlendi. Ağır silahların da yer aldığı geçit töreninde savaş uçakları ve helikopterler de alçaktan uçuş yaptı. Finlandiya polisinin geniş güvenlik önlemleri aldığı gösteriye Fin halkının ilgisi büyüktü. Finlandiya Deniz Kuvvetlerine bağlı savaş gemileri de, Silahlı Kuvvetler Günü dolayısıyla limana demir attı. AA / Yakup Yılmaz - Güncel Finlandiya Güncel Haberler

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