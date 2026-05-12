Finlandiya, Hantavirüs Ailesinden Andes Virüsünü Tehlikeli Bulaşıcı Hastalıklar Listesine Ekledi

Finlandiya hükümeti, Andes virüsünü tehlikeli bulaşıcı hastalıklar listesine ekleyerek yetkililere karantina uygulama izni verdi. Sosyal Güvenlik Bakanı Sanni Grahn-Laasonen, bu adımın hastalığın yayılma olasılığını önlemek amacıyla atıldığını belirtti.

HELSİNKİ, 12 Mayıs (Xinhua) -- Finlandiya hükümeti, hantavirüs ailesine ait Andes virüsünü tehlikeli bulaşıcı hastalıklar listesine ekleyerek, hastalığın yayılma olasılığının önlenmesi amacıyla yetkililerin karantina uygulayabilmesinin önünü açtı.

Finlandiya Sosyal Güvenlik Bakanı Sanni Grahn-Laasonen pazartesi günü yaptığı açıklamada, ülkede hastalığın yayılma olasılığını önlemek amacıyla yetkililerin, Bulaşıcı Hastalıklar Yasası uyarınca gerekli yetkilere sahip olmasını sağlamak üzere bu kararname değişikliğine ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Bakan, "Bu adım aynı zamanda durumun olumsuz yönde gelişme ihtimaline karşı da bir önlem teşkil etmektedir. Uzmanların değerlendirmelerine göre an itibarıyla virüsün halk sağlığı açısından oluşturduğu risk çok düşük düzeydedir" ifadelerini kullandı.

Finlandiya'nın bulaşıcı hastalıklar kararnamesindeki bu değişiklik, Hollanda bandıralı Hondius adlı kruvaziyer gemisinde hantavirüs görülmesinin ardından yapıldı. Atlantik Okyanusu'nun güneyinde seyir halinde olan ve pazar günü İspanya'nın Kanarya Adaları'ndaki Tenerife'ye ulaşan gemide üç kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Xinhua
