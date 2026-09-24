Finlandiya'da Rovaniemi'deki sığınakta 1992'den beri ilk patlama testi yapıldı

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Finlandiya'nın kuzeyindeki Lapland bölgesinde bulunan sivil savunma sığınağının dayanıklılığını belirlemek üzere patlama testi yapıldığı bildirildi.

Finlandiya hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, İçişleri Bakanlığı ve Savunma Kuvvetleri işbirliğinde Lapland'ın en büyük kenti Rovaniemi'de bulunan sivil savunma sığınağında patlama testi yapıldığı belirtildi.

Ukrayna'dan sivil savunma uzmanlarının katılımıyla gerçekleştirilen patlama testi çerçevesinde Finlandiya'daki sığınakların dayanıklılığının gözlemlendiğine işaret edilen açıklamada, benzer testlerin Finlandiya'da en son 1992'de yapıldığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, İçişleri Bakanlığının Avrupa'dan uzmanların katılımıyla 3 günlük bir sivil savunma kampı da düzenlediği ifade edilerek katılımcıların Avrupa'da sivil savunma sığınaklarına duyulan ihtiyacı ve etkili bir sığınak sistemi için gereken maddeleri ele aldığı aktarıldı.

Finlandiya'nın Ukrayna ile 2025'te kurulan "Ukrayna Sivil Koruma Sığınak Koalisyonu" aracılığıyla da işbirliği içerisinde çalıştığı bildirilen açıklamada, Finlandiya'nın Ukrayna'nın kendi sığınak ağını geliştirmesine destek sağladığı kaydedildi.

Finlandiya basını, Rovaniemi'de inşa edilen sığınağın olası bombalama, kimyasal veya nükleer saldırıya dayanıklı şekilde tasarlandığını ve 3 bin 600 kişilik bir kapasitesi bulunduğunu belirtiyor.

Kaynak: AA