Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb'dan Gazze'deki İnsani Krize Dikkat Çekti

Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'deki insani krizin artık dayanılmaz boyutlara ulaştığını belirterek, bunun uluslararası sistemin başarısızlığını temsil ettiğini söyledi.

Stubb, ABD'nin New York kentinde gerçekleşen Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu'nda konuştu.

Tüm BM üyelerinin her detayda aynı fikirde olması gerekmediğini ancak temel konularda ortak bir anlayışa sahip olunmasının önemine işaret eden Stubb, "Bunlar arasında devletlerin egemenliği ve toprak bütünlüğü vardır. Güç kullanımının yasaklanması ve insan hakları ile temel özgürlüklere saygı yer almaktadır." ifadelerini kullandı.

Stubb, dünyanın İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en çok çatışmanın yaşandığı bir dönemde olduğunu söyleyerek, "Açıkça belirtmek isterim ki Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığını sürdürme hakkı yoktur. İsrail'in Filistin'de uluslararası hukuku ihlal etme hakkı yoktur. Savaş her zaman insanlığın başarısızlığıdır." diye konuştu.

İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'deki sivillerin büyük acılar yaşadığına vurgu yapan Stubb, "İnsani kriz artık dayanılmaz boyutlara ulaşmış ve bu uluslararası sistemin başarısızlığını temsil etmektedir. Bu kürsüden dün ve bugün Gazze'de acil ateşkese ihtiyaç duyulduğu dile getirildi." dedi.

Stubb, Gazze'ye insani yardımın güvenli ve engelsiz bir şekilde ulaşması gerektiğinin altını çizerek, BM'nin de barış ve istikrarı sağlamada zorluklar yaşadığını savundu.