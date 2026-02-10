Haberler

Barınaktaki tepki çeken görüntülere soruşturma

Güncelleme:
Antalya'nın Finike ilçesinde belediyeye ait barınaktaki hayvanların sağlıksız koşullarda yaşadığına dair görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı. Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

ANTALYA'nın Finike ilçesinde belediyeye ait barınaktaki hayvanların sağlıksız koşullarda kaldığı, aşırı zayıfladığı ve çeşitli hastalıklarla mücadele ettiğine ilişkin görüntüler, sanal medyada tepkiye yol açtı. Finike Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla başlatılan soruşturma kapsamında barınakta inceleme yapıldı.

Finike Belediyesi'ne ait hayvan barınağında çekildiği iddia edilen görüntüler, sanal medyada paylaşıldı. Barınaktaki bazı hayvanların aşırı zayıfladığı, deri hastalıklarıyla mücadele ettiği ve sağlıksız koşullarda yaşadıklarına dair görüntüler, tepkiye yol açtı. Barınaktaki hijyenin yok denecek seviyede olduğu, hasta hayvanların tedavi ve izolasyondan yoksun şekilde bir arada tutulduğu, bazı bölümlerin çamur ve su birikintileri içinde kaldığı belirtildi. Sanal medyadaki tepkiler sonrası Finike Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla soruşturma başlatıldı. Görevlendirilen savcı eşliğinde, jandarma ile Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri, dün akşam saatlerinde barınağa giderek incelemelerde bulundu ve tespitler yaptı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. Finike Belediyesi'nden olayla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
