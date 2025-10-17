Finike'de Sıcak Asfalt Çalışmaları Devam Ediyor

Antalya'nın Finike ilçesinde sıcak asfalt çalışması yapıldı.

Finike Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince, yol kalitesini artırmak ve yağışlı günlerde yaşanan su birikmelerinin önüne geçmek amacıyla başlatılan asfaltlama çalışmasına devam edildi.

İlçe Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, yürütülen yol düzenleme çalışmalarıyla birlikte vatandaşların memnuniyetinin artacağını ifade etti.

Vatandaşa daha güvenli ve konforlu ulaşım imkanı sunacaklarını belirten Geyikçi, "Yeni Mahalle, Hasyurt ve Turunçova mahallelerinde 1,5 kilometre sıcak asfalt ile 15 kilometre sathi ve emisyon asfalt kaplaması gerçekleştiriliyor." dedi.

Geyikçi, sıcak asfalt konusunda destek veren AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu'ya ve emisyon asfalt çalışmalarına katkı sunan Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir'e teşekkür etti.