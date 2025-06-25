Finike'de Orman Yangınına Hava ve Kara Müdahele
Antalya'nın Finike ilçesinde, Turunçova Mahallesi yakınlarında çıkan orman yangınına, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahale ediyor. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.
Antalya'nın Finike ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Turunçova Mahallesindeki seralar ve yerleşim yeri yakınlarında bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 2 helikopter, 4 arazöz, 2 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ve çok sayıda işçi sevk edildi.
Ekipler, yangına karadan ve havadan müdahale ediyor.
Kaynak: AA / Zehra Tekeci Eser - Güncel