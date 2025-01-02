Finike'de Öğrencilere Kandil Simidi İkram Edildi
Antalya'nın Finike ilçesinde Hasyurt İlkokulu'nda Regaip Kandili dolayısıyla öğrencilere simit ikram edildi. Öğretmenler, kandilin önemini öğrencilere anlatarak, hazırlanan simitleri öğrencilerle paylaştı ve bu özel günde bir araya gelerek anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi.
Antalya'nın Finike ilçesinde öğrencilere kandil simidi ikram edildi.
Hasyurt İlkokulu'nda öğretmen ile çalışanlar, Regaip Kandili dolayısıyla simit hazırlattı.
Öğrencilere kandilin önemini anlatan öğretmenler, simitleri dağıttı.
Kaynak: AA / Ali Karataç - Güncel