Finike'de Gazze ve Filistin İçin Hayır Çarşısı Etkinliği Düzenlendi

Antalya'nın Finike ilçesinde düzenlenen 'Gazze ve Filistin İçin Hayır Çarşısı' etkinliğinde, Kaymakam Musa Kazım Çelik, masum Filistinlilerin hayatını kaybettiği saldırılara dikkat çekti. Etkinlik, dayanışma ve merhametin önemini vurguladı.

Antalya'nın Finike ilçesinde "Gazze ve Filistin İçin Hayır Çarşısı" etkinliği gerçekleştirildi.

Finike Kaymakamı Musa Kazım Çelik, Yeni Mahalle Emin Akın Camisinde düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, tüm dünyanın gözü önünde İsrail tarafından gerçekleştirilen insanlık dışı saldırılarda 65 binden fazla masum Filistinlinin hayatını kaybettiğini, 166 binden fazla kişinin de yaralandığını söyledi.

Bu tür organizasyonların yalnızca maddi yardım amacı taşımadığını, aynı zamanda vicdanın, dayanışmanın ve merhametin bir yansıması olduğunu belirten Çelik, "Millet olarak barışın ve insanlığın yanında durmaya, Filistin halkının haklı davasını savunmaya devam edeceğiz." dedi.

Etkinliğe, Kaymakam Çelik'in eşi Cumhuriyet Savcısı Sabah Çelik, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehtap Gökdemir, İlçe Müftüsü Hasan Kırkan, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA / Ali Karataç - Güncel
