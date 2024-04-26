Finike'de düzenlenen kan bağışı etkinliğine katılım yoğun oldu

Finike Kaymakamı Musa Kazım Çelik, Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi ve Cumhuriyet Başsavcısı Vahdet Gebeş Kızılay tarafından düzenlenen kan bağışı etkinliğine katılarak kan verdi.

Kan bağışının ihtiyaç sahipleri ve toplum adına hayati önem taşıdığını ifade eden Kaymakam Çelik, bağış kampanyasına destek veren herkese teşekkür etti.???????