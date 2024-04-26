Finike'de düzenlenen kan bağışı etkinliğine katılım yoğun oldu
Finike Kaymakamı Musa Kazım Çelik, Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi ve Cumhuriyet Başsavcısı Vahdet Gebeş Kızılay tarafından düzenlenen kan bağışı etkinliğine katılarak kan verdi. Kaymakam Çelik, kan bağışının ihtiyaç sahipleri ve toplum adına hayati önem taşıdığını ifade ederek, bağış kampanyasına destek veren herkese teşekkür etti.
Finike Kaymakamı Musa Kazım Çelik, Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi ve Cumhuriyet Başsavcısı Vahdet Gebeş Kızılay tarafından düzenlenen kan bağışı etkinliğine katılarak kan verdi.
Kan bağışının ihtiyaç sahipleri ve toplum adına hayati önem taşıdığını ifade eden Kaymakam Çelik, bağış kampanyasına destek veren herkese teşekkür etti.???????