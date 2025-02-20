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Finike'de Afet Semineri ile Toplum Bilinçlendiriliyor

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Antalya'nın Finike ilçesinde, Avrupa Birliği Hibe Fonu programı kapsamında düzenlenen afet semineri, deprem ve sel gibi olaylara karşı toplumu bilinçlendirmek amacıyla gerçekleştirildi. UMESKO öncülüğünde, Finike Belediyesi ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içinde düzenlenen seminer, afet öncesi, sırası ve sonrasına dair önemli bilgilendirmeler içerdi.

Antalya'nın Finike ilçesinde Avrupa Birliği Hibe Fonu Programı kapsamında "Üniversite-Kamu-Sivil Toplum" işbirliğinde, afet semineri yapıldı.

Uluslararası Mucizevi Eller ve Sosyal Kooperatifi (UMESKO) öncülüğünde başlatılan ve Finike Belediyesi ile sivil toplum örgütlerinin yer aldığı, deprem ve sel afetlerine karşı direncin artırılması konulu afet semineri, Finike Meslek Yüksekokulu amfisinde gerçekleştirildi.

UMESKO Başkan Vekili Saliha Coşgun, burada yaptığı konuşmada, deprem, sel ve diğer olası afetlerin önlenmesi, afet sırasında yapılacaklar ve afet sonrası insanların yaşamlarını sürdürmesine katkıda bulunmak amacıyla toplumu bilinçlendirme faaliyeti yürüttüklerini söyledi.

Bu amaçla UMESKO ve diğer işbirliği kurum ve kuruluşlarla hazırlanan AB projesine fon desteği aldıklarını anlatan Coşgun, "Kaymakamlığımız, belediyemiz, sivil toplum kuruluşlarımızla ortaklaşa hareket ederek, toplumu afetlere karşı bilinçlendirmeye, afet sırasında ve sonrasına yapılması gereken çalışmalara hazırlamak istiyoruz." dedi.

Seminerde, değişen dünyada afetlerin her zaman olmasının muhtemel olduğu, bu konuda toplumun bilinçlenmesinin olası afetlerde can ve mal kayıpları ile afet sonrası yaşamın normale dönmesinde önemli olduğu vurgulandı.

Konuşmacılara teşekkür belgesi verilen seminere, AFAD Antalya İl Müdürü Necmi Erçin, Finike Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Özdemir, sivil toplum örgütü temsilcileri, mahalle muhtarları ve davetliler katıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Çakmak - Güncel
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