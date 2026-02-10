Barınaktaki tepki çeken görüntülere soruşturma

'İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTIR'

Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, belediyeye ait barınakta çekildiği iddia edilen görüntülere ilişkin açıklama yaptı. İlçede herhangi bir hayvan barınağının bulunmadığını söyleyen Başkan Geyikçi, belediye bünyesinde yalnızca yaralı ve tedaviye ihtiyacı olan sokak hayvanlarına hizmet veren Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nin faaliyet gösterdiğini belirtti. Sanal medyada paylaşılan görüntülerde yer alan hayvanların, merkezde tedavileri devam eden sokak hayvanları olduğunu ifade eden Geyikçi, "Kamuoyu vicdanını rahatsız eden bu görüntüler nedeniyle Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde görevli sorumlular ve personel hakkında derhal idari soruşturma başlatılmıştır" dedi.

'SÜRECİ BİZZAT TAKİP EDECEĞİM'

Sürecin bizzat takip edileceğini ve kamuoyunun şeffaflık ilkesi doğrultusunda düzenli olarak bilgilendirileceğini dile getiren Mustafa Geyikçi, şunları söyledi: "Belediyemiz sokak hayvanlarına yönelik tüm çalışmalarını mevzuat, vicdan ve sorumluluk bilinci çerçevesinde yürütmektedir. Merkeze getirilen hayvanlar sorumlu veteriner hekimlerimiz tarafından tedavi altına alınmaktadır. Tedavilerinin ardından kalıcı olarak tutulması mümkün olmayan can dostlarımız, sahiplendirilmekte ya da en yakın uygun hayvan barınaklarına gönderilerek merkezimizden taburcu edilmektedir." Finike'ye uzun zamandır hayvan barınağı kazandırmak için yoğun çaba gösterdiklerini de belirten Geyikçi, barınak yapımı için Orman Bölge Müdürlüğü'nden alan tahsisi beklediklerini sözlerine ekledi.