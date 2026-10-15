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Finike Belediye Başkanı Geyikçi, kadın çiftçileri ziyaret edip günlerini kutladı

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Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, 15 Ekim Dünya Çiftçi Kadınlar Günü dolayısıyla sera ve bahçelerde çalışan kadınları ziyaret ederek günlerini kutladı. Geyikçi, kadınlarla sohbet edip hediyeler verdi ve tarımsal üretimde kadın emeğinin önemine dikkati çekti.

Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, 15 Ekim Dünya Çiftçi Kadınlar Günü dolayısıyla sera ve bahçelerde çalışan kadınları ziyaret ederek günlerini kutladı.

Başkan Çiftçi, ziyaretlerde kadınlarla sohbet ederek çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Kadın çiftçilere hediyeler veren Geyikçi, tarımsal üretimde kadın emeğinin önemine dikkati çekti.

Kadınların üretimin her aşamasında büyük emek ve özveriyle çalıştığını belirten Geyikçi, "Kadın çiftçilerimiz hem aile ekonomisine hem de ülke ekonomisine önemli katkılar sunuyor. Onların bu özverili çalışmalarını yerinde görmek, kendileriyle sohbet etmek istedik. Emekçi tüm kadın çiftçilerimizin, 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü kutlu olsun." dedi.

Finike'nin tarımsal üretim gücünde kadın üreticilerin önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Geyikçi, toprağı işleyen ve üretime katkı sağlayan tüm kadınların sadece bir gün değil, yaşamın her günü hatırlanması gerektiğini ifade etti.

Kaynak: AA
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