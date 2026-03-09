Haberler

Akdeniz'de göçmenleri taşıyan tekne battı: 15 ölü, 20 yaralı

Antalya'nın Finike ilçesi açıklarında meydana gelen tekne kazasında 15 kişinin hayatını kaybettiği ve 20 kişinin yaralandığı bildirildi. Olayla ilgili arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.

ANTALYA'nın Finike ilçesi açıklarında kaçak göçmenlerin bulunduğu teknenin batması sonucu ilk belirlemelere göre 15 kişi öldü, 20 kişi yaralandı. Bölgede kurtarma çalışmaları sürüyor.

Finike açıklarında kaçak göçmenlerin bulunduğu tekne, sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle battı. Olayla ilgili bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri yönlendirildi. İlk belirlemelere göre 15 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin yaralandığı ve bölgedeki arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Olaya ilişkin 1 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

