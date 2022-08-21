Fındıkta ocak sistemine alternatif tek dal üretimle verim artışı hedefliyor

Düzce'de, fındık üretiminde verim artışı hedefleyen 39 yaşındaki üretici Muhammed Gündüz, atalarından kalan 20 dönümlük arazide ocak sistemine alternatif tek dal dikim gerçekleştirdi.

Gündüz, makine teknik ressamı olarak çalıştığı işinden 6 yıl önce ayrılarak fındık yetiştiriciliğine yöneldi.

Darıcı Mahallesi mevkisindeki 20 dönüm araziyi fındık yetiştiriciliğine uygun hale getiren Gündüz, üründe verim artışına yönelik araştırma yapmaya başladı.

Araştırmaları sonucu bazı ülkelerde ocak sistemi yerine aşılama yaparak tek dal dikim yöntemiyle verim artışı sağlandığını öğrenen Gündüz, bu metotla üretim yapmaya karar verdi.

Arazisine 15 bin aşılı fidan diken Gündüz, 1-2 sene içeresinde 3 kat artışla dönüm başı 600 kilogram verim bekliyor.

"Örnek fidanlık olarak üreticilerimize gösteriyoruz"

Muhammet Gündüz, AA muhabirine, ocak sistemine alternatif tek dal yöntemiyle fındığın ceviz ağacı büyüklüğüne ulaşmasının beklendiğini dile getirdi.

Tek dal yöntemiyle yetiştirilecek ağacın boyunun 30 metreye, genişliğinin de 3 metreye kadar çıkabileceğini aktaran Gündüz, "Bu anaçlarımızın üzerine kendi değerli fındıklarımız olan Giresun yağlısı, çakıldak, yomra, kara fındık ve Akçakoca sarı yağlı fındığıyla aşılayıp 3 kat verimi arttıracak şekilde fındık üretmeye çalışıyoruz." dedi.

Gündüz, şu anda 200 kilogram olan dönüm başına verimi, 600 kilograma çıkarmayı hedeflediklerini belirterek, "Şu anda Düzce ve Giresun bölgesinde dönümünden maksimum 200 kilogram fındık alınıyor. Biz verimi üçe katlama hesapları yapıyoruz. 3 metre olan fındık ağaçlarını 15 metreye kadar çıkartıp hacimsel olarak alandan daha fazla yararlanmak istiyoruz. Bir diğer avantajı da her sene kestiğimiz fındık filizi ve dal budama işlemleri. Bu yöntemde ağaç gibi büyüdüğü için filiz ve dal kesme işlemi olmuyor. Bu ağaç, hacim olarak da büyüyecek bizi işçilikten de kurtaracak." diye konuştu.

Çeşitli ülkelerde aşılı fındık çalışması yapıldığını, bunun Türkiye'de de yaygınlaştırılmasını istediğini söyleyen Gündüz, "Biz de örnek fidanlık olarak burada üreticilerimize gösteriyoruz." ifadesini kullandı.

Gündüz, 20 dönüm alanda üretim yaptığını anlatarak, "Amacımız senede 20 bin aşılı fındık fidanı üretip fındık üreticilerine ulaştırmak. Sektöre 6 yıl kadar önce girdik. Çok para harcadık, bu şekilde fidanlama sahamız olsun, diye. Üretici az alandan daha çok üretim elde etsin, bunun hedefindeyiz şu anda." açıklamasında bulundu.