Fındıkta kozalak akarı zararlısına karşı 'zamanında tedbir alın' çağrısı

Düzce Üniversitesi (DÜ) Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevcan Öztemiz, fındık çeşitlerinde yüzde 35 ila 70 arasında verim kaybına yol açan "kozalak akarı" zararlısına karşı gerekli tedbirlerin zamanında yapılmasının faydalı olacağı uyarısında bulundu.

Öztemiz, yaptığı açıklamada, Karadeniz Bölgesi'nde fındık bahçelerinde yaygın olarak bulunan ve gözle görülemeyecek kadar küçük olan kozalak akarlarının bütün fındık çeşitleri üzerinden beslendiğini belirtti.

Fındık bahçelerinde çok sık rastlanan kozalak akarının üreticiler tarafından pek bilinmediğini, mücadelesine gereken önemin verilmediğini vurgulayan Öztemiz, "Kozalak akarı fındığın meyve, yaprak ve sürgün gözlerine zarar vererek ekonomik kayıplara neden oluyor. Farklı fındık çeşitlerinde yüzde 35-70 arasında değişen oranlarda verim kaybına yol açabilmektedir." ifadelerini kullandı.

Öztemiz, fındık kozalak akarının iki değişik formu olduğuna değinerek, şu bilgileri paylaştı:

"Gal oluşturan formu fındıkta sadece generatif tomurcuklar üzerinde beslenmekte ve halk dilinde 'kozalak' olarak bilinen deformasyona sebep olmaktadır. Diğer serbest formu ise fındığın hem generatif hem de vejetatif kısımlarında beslenerek meyvelerin ve tomurcukların dökülmesine ve deformasyonlu bitki organlarının oluşmasına neden olmaktadır. Her iki türün beslenmesi sonucunda dişi ve erkek çiçekler, tomurcuklar, kozalaklar dökülerek kuru sürgünlerin oluşmasına neden olurlar. Oluşan her bir kozalak kaybedilen bir çotanak olarak düşünüldüğünde fındık verimini ne kadar olumsuz etkilediklerini tahmin edebilmek mümkündür."

"İlaçlama esnasında tüm koruyucu önlemler alınmalı"

En uygun kimyasal mücadele zamanının nisan ayının son haftası olduğunu vurgulayan Öztemiz, "En geç mayısın ilk haftasıdır. Bu dönem uç sürgünlerin 4-4,5 yapraklı, yeni tomurcukların toplu iğne başının yarısı büyüklükte ve yeni gelişen meyvelerin mercimek büyüklüğüne geldiği dönemdir." ifadesini kullandı.

Öztemiz, bu dönemde yapılacak ilaç uygulamalarının bir hafta içinde tamamlanması gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Kimyasal mücadelede Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından tavsiye edilen bitki koruma ürünleri kullanılmalıdır. Kimyasal mücadele iyi kaplama sağlayacak şekilde yapılmalıdır. İlaçlama esnasında tüm koruyucu önlemler alınmalıdır. Bu dönemde fındıkta külleme hastalığına karşı kükürt etkili maddeli bitki koruma ürünü ile ilaçlı mücadele yapan üreticilerimizin ayrıca bahçelerinde fındık kozalak akarı zararlısına karşı mücadele yapmalarına gerek yoktur."

Üreticilerin fındık bahçelerinde hastalık ve zararlılardan kaynaklı verim kaybı yaşamamaları için bahçelerini düzenli olarak kontrol etmelerini tavsiye eden Prof. Dr. Öztemiz, "Fındık üreticilerimizin gerekli tedbirleri zamanında alarak mücadele yapmaları faydalı olacaktır." ifadesini kullandı.