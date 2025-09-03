Fındıkkıran Sendromu Hastası Genç Kadın Başarılı Ameliyatla Sağlığına Kavuştu

Böbrek toplardamarında sıkışma olarak tanımlanan ve nadir görülen Fındıkkıran (nutcracker) Sendromu hastası 19 yaşındaki kadın, Bağcılar Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nde gerçekleştirilen operasyonla sağlığına kavuştu.

Kırklareli'nde yaşayan Sümeyye Hancı, yaklaşık iki yıldır karın ve böbrek ağrısı, idrarda kanama, yorgunluk ve varis şikayetleriyle birçok hastaneye başvurdu.

Yapılan tetkiklerin ardından Hancı'da, Fındıkkıran Sendromu tespit edildi.

Nadir görülen hastalığın tedavisi için internette araştırma yapan Hancı, bir hasta yorumundan yola çıkarak Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniğinden Doç. Dr. Bülent Mert'e başvurdu.

Hancı, bu hastanede yapılan başarılı ameliyatın ardından sağlığına kavuştu.

"Yaklaşık 3 saat sürdü"

Doç. Dr. Mert, operasyona ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fındıkkıran Sendromu'nun teşhisinin zor olduğunu ve başka hastalıklarla karıştırılarak yanlış tedaviler uygulanabildiğini söyledi.

Bu sendromunun böbrek toplardamarının karın içindeki iki atardamar arasında sıkışmasıyla ortaya çıktığını belirten Mert, hastalığın tedavi edilmediğinde kronik ağrı, özellikle kadınlarda adet dönemlerinde idrarda kanama ve ilerleyen aşamalarda böbrek yetmezliği gibi ciddi sonuçlar doğurabildiğini dile getirdi.

Yaklaşık iki ay önce kendilerine başvuran Sümeyye Hancı'nın başarılı bir operasyonla bu rahatsızlıktan kurtulduğunu kaydeden Mert, "Ameliyat yaklaşık 3 saat sürdü. Karın açılarak yapılan bir ameliyat. Teknik olarak çok zor değil ancak bu alanda tecrübe önemli. Ameliyat başarılı geçti. Hastamız kontrole geldi ve ilk değerlendirmelerimizde şikayetlerinin geçtiğini ifade etti." diye konuştu.

İdrarda kanla başladı

Hasta Sümeyye Hancı ise şikayetlerinin yaklaşık 2 yıl önce idrarda kanla başladığını belirtti.

Rahatsızlığı nedeniyle yürürken çok hızlı yorulduğunu vurgulayan Hancı, "Böbrek boşluklarımda ağrı hissediyordum. Sosyal hayatımı çok etkiliyordu, sürekli yorgun uyanıyordum. Varis şikayetim de vardı. Farklı doktorlara gittik, bazıları ameliyata gerek olmadığını söyledi, bazıları zamana yaymak istedi. En sonunda Bülent Hoca'yı bir yorumda görüp geldik. Ameliyattan sonra ağrılarımın neredeyse tamamı geçti. Artık yürürken yorgunluk hissetmiyorum." dedi.

Ameliyatın zor bir karar olduğunu ancak bu rahatsızlığı yaşayan hastaların ameliyatı ertelememesi ve korkmaması gerektiğini dile getiren Hancı, hastalığın zamanla böbrekleri etkileyebildiğini, erken ameliyat olmanın ise daha sonra yaşanacak büyük sıkıntıların önüne geçtiğini ifade etti.

Sümeyye Hancı'nın babası Azim Hancı da kızının rahatsızlığı üzerine gittiği doktorların farklı tanılar koyduğunu, bir radyoloji uzmanının dikkatiyle Fındıkkıran Sendromu'nun teşhis edildiğini anlattı.

Yaptıkları araştırmalarda bu hastalığın ameliyatını yapacak çok fazla uzmana ulaşamadıklarını, başvurdukları bazı doktorların da operasyonu yapmak istemediğini söyleyen Hancı, "Önce zamana yaymak istedik. En sonunda Bülent Hoca'yı bulduk. Hastalığı ve yapılacak ameliyatı o kadar net ve güven veren bir şekilde anlattı ki içimiz rahatladı. Ameliyat başarılı geçti, kızım artık çok daha sağlıklı." şeklinde konuştu.