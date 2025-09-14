Haberler

Fındık Üreticisinin Kargası, Mahallenin Maskotu Oldu

Fındık Üreticisinin Kargası, Mahallenin Maskotu Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu'nun Perşembe ilçesinde, fındık üreticisi Kemal Demirbaş ile 'Şakir' adlı karga arasında kurulan dostluk, mahalle sakinlerinin ilgisini çekiyor. Karga, günde birkaç kez Demirbaş'ın balkonuna geliyor ve sevdiği yiyecekleri alarak mahallenin maskotu haline geliyor.

Ordu'nun Perşembe ilçesinde fındık üreticisi ile karganın dostluğu görenlerin ilgisini çekiyor.

Ramazan Mahallesi'nde yaşayan ve aynı zamanda taksicilik yaparak geçimini sağlayan Kemal Demirbaş, yaklaşık 1 ay önce fındık bahçesinde hasat yaptığı sırada yanına yaklaşan kargaya beslenmesi için fındık verdi.

İlerleyen günlerde karganın sürekli yanına geldiğini fark eden Demirbaş, "Şakir" adını verdiği kargayla herkesin şaşırdığı bir dostluk kurdu.

Gün içerisinde Demirbaş'ın yanına gelerek kendini sevdiren, bardaktan çay içen, peynir ve hamsi yiyen karga, mahalle sakinlerinin de ilgisini çekmeye başladı.

Demirbaş, zaman zaman karga sesi çıkartarak evinin balkonuna çağırdığı kuşla gün boyu vakit geçiriyor.

Kemal Demirbaş, AA muhabirine, fındık hasadı yaptığı sırasında karganın yanına geldiğini belirterek "Karganın ağzında fındık vardı. Ben de fındığı kırarak kendisine verdim. Karga fındığı yedikten sonra bizi bırakmadı. Her gün bahçeye gittiğimizde yeniden yanımıza gelmeye devam etti. Akşama kadar çevremizde dolaştı." dedi.

Karganın kendisini takip ederek evine kadar geldiğini anlatan Demirbaş, karganın bir süre sonra evin balkonuna gelerek cama vurmaya başladığını belirtti.

"Çok sevdiği yiyecek ekmek, kaşar peyniri ve hamsi"

Her gün balkonuna gelen kargaya su ve yiyecek verdiğini ifade eden Demirbaş, şöyle devam etti:

"Adını Şakir verdiğimiz karga o gün bugündür bizi bırakmadı. En çok sevdiği yiyecek ekmek, kaşar peyniri ve hamsi. Karga gün içinde zaman zaman gözden kayboluyor. Bir süre yeniden eve dönüyor. Mahalledeki bazı evlere de gittiğini gördüm. Karga adeta mahallenin maskotu haline geldi."

Çocuklarının da karga ile yakından ilgilendiğini aktaran Demirbaş, "Biz kendisine çok alıştık. Bir gün bizi bırakıp gitmesinden çok korkuyoruz. Biz asla kendisini doğal yaşamından alıkoymuyoruz. Kendisi özgür şekilde gündüzleri uçup yeniden eve dönüyor." diye konuştu.

Kaynak: AA / Hayati Akçay - Güncel
Ankara'yı sarsan iddia! 8 belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor

Kulisler yangın yeri! 8 belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor
CHP'li başkan AK Parti iddiasını yalanladı: Dönen dönsün, ben dönmezem yolumdan

CHP'li başkan AK Parti'ye mi geçiyor? Beklenen açıklama geldi
Gürsel Tekin'den Özel'e sert tepki: Hakkımı hepsine haram ediyorum

Özel'in cümlesi Gürsel Tekin'i küplere bindirdi: Yarından itibaren...
Ülke bu görüntüleri konuşuyor! Genç kadın hırsıza geçit vermedi

Ülke bu görüntüleri konuşuyor! Genç kadını bir türlü alt edemedi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kırklareli Valisi'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili sözleri programa damga vurdu

Valinin Erdoğan'la ilgili sözleri programa damga vurdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.