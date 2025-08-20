Fındık Toplarken Arı Sokması Nedeniyle Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Giresun'un Çanakçı ilçesinde fındık toplarken arı sokulan Nurcay Özcan, hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GİRESUN'un Çanakçı ilçesinde bahçede fındık toplarken arı sokan Nurcay Özcan (50), hayatını kaybetti.

Olay, dün öğle saatlerinde ilçeye bağlı Akköy köyüne meydana geldi. Fındık hasadı için İstanbul'dan Giresun'a gelen Nurcay Özcan'ı, bahçede fındık topladığı sırada arı soktu. Fenalaşan Özcan, yakınları tarafından Çanakçı Sağlık Ocağı'na götürdü. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Nurcay Özcan, hayatını kaybetti.

Nurcay Özcan'ın, bugün İstanbul Levent'te Emniyet Evler Camii'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verileceği belirtildi.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
