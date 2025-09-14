Haberler

Fındık Tarlasında Traktörden Düşen Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

Fındık Tarlasında Traktörden Düşen Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Karasu ilçesinde, kendi fındık tarlasında traktörden düşen 89 yaşındaki Ali Uygun, ağaç ile teker arasında kalarak yaşamını yitirdi.

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde kendisine ait fındık tarlasında traktörden düşüp teker ile ağaç arasında Ali Uygun (89), yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Paralı Mahallesi'nin Aşılamalık mevkiinde meydana geldi. Ali Uygun (89) kendisine ait fındık bahçesinde traktörüyle giderken kontrolü yitirip, düştü. Uygun, fındık ağacı ile teker arasına sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Uygun'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Ali Uygun'un cansız bedeni, otopsi için Karasu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
ABD basınından olay iddia: İsrail, Trump'ın araçlarını dinliyor

Aracından dinleme cihazı çıktı, gizleyen isimse en yakındaki lider
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Viyadükteki kediyi kurtarmak isteyen kadına araba çarptı, sonra ortalık karıştı

Bir canı kurtarmak isterken araba çarptı! Sonra ortalık fena karıştı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.